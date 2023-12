Nasce il “portale delle disabilità”: sarà più facile seguire l’iter per il riconoscimento delle domande

Il nuovo Portale della Disabilità è stato lanciato per semplificare e facilitare l’accesso ai cittadini che richiedono il riconoscimento di prestazioni come invalidità civile, cecità e sordità civile, disabilità, nonché altri benefici previsti dalle leggi in materia.

Attraverso questo portale, è possibile accedere e monitorare il progresso delle domande presentate per le prestazioni. L’utente può visualizzare il certificato medico introduttivo e ottenere informazioni riguardo al luogo, alla data e all’orario di visita se questa è stata già programmata. Per le domande in corso, è possibile accedere ai verbali redatti dalle ASL e dall’Istituto, ottenendo una panoramica degli esiti delle varie fasi dell’iter sanitario-amministrativo, inclusi quelli conclusi e quelli in corso di istruttoria.

Il portale consente anche la trasmissione della documentazione medica in possesso del richiedente per le domande di prima istanza, di aggravamento o di revisione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa.

Inoltre, vi sono avvisi e scadenze relative alle diverse tipologie di domanda e, nella sezione “Comunicazioni”, è possibile consultare le note inviate dall’Istituto tramite e-mail.

I PAGAMENTI

Per quanto riguarda i pagamenti, è presente una sezione apposita dove è possibile visualizzare l’elenco degli ultimi pagamenti effettuati per le prestazioni connesse all’invalidità civile, cecità e sordità.

Il portale è accessibile da desktop, smartphone e tablet, e l’utente può accedervi digitando “Portale della Disabilità” nel motore di ricerca del sito istituzionale dell’INPS, www.inps.it, e selezionando il servizio dedicato. L’accesso al portale richiede l’utilizzo di un’identità digitale come SPID di livello 2 o superiore, Carta d’Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Inoltre, coloro che non possono accedere autonomamente al Portale possono delegare un’altra persona di fiducia per farlo al loro posto (come specificato nella circolare n. 127 del 12 agosto 2021).