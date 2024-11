Nasce Drugstore Retail srl: una joint venture tra ERGON S.p.A e GED STORE s.r.l. per avviare una rete di drugstore in Sicilia e Centro Sud Italia

Nasce Drugstore Retail Srl, una joint venture che unisce le forze di Ergon e GED, due realtà affermate nei rispettivi settori, con l’obiettivo di espandere il canale drugstore in Sicilia e nelle altre regioni già presidiate da Ergon. La nuova società punta a sviluppare una rete di punti vendita diretti e affiliati, portando innovazione nel settore della cura della persona e della casa.

Una visione condivisa

Nonostante le differenze nei settori di provenienza, Ergon e GED condividono una filosofia aziendale basata su: centralità del cliente, valorizzazione del patrimonio umano, ricerca dell’efficienza operativa.

Entrambe le aziende vedono nel canale drugstore una scelta strategica per il futuro, e l’unione delle loro competenze promette una sinergia unica.

Le forze in campo

GED, forte di un’esperienza ventennale nel settore drugstore, porta in dote un assortimento di oltre 10.000 referenze, pensato per soddisfare le esigenze dei consumatori. Attualmente, GED gestisce già 6 negozi a marchio GED Store, noti per l’efficienza e la qualità dell’offerta. Ergon, con una rete di oltre 400 punti vendita, contribuisce con il suo know-how nella progettazione e gestione di grandi progetti di insegna, assicurando una visione strategica per il successo a lungo termine.

Obiettivi e struttura

La neonata Drugstore Retail ha sede a Palermo e, nella fase iniziale, si appoggerà alle strutture logistiche e organizzative di Ergon e GED per garantire una partenza efficace. Tra gli obiettivi per il 2025: ampliamento della rete di punti vendita diretti e sviluppo di un solido sistema di franchising.

Il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, vede come Presidente e Amministratore Delegato Gaetano Marsala, affiancato dai consiglieri Gaetano Alioto, Elvino Marsala, Marco Sgarioto e Antonio Cinquemani.

