Nasce “Direzione Ragusa”: giovedì 16 la presentazione alla città. Un progetto di dialogo

Uno stile sobrio, un modo gentile – ma non per questo meno risoluto – di fare politica è possibile. E' quanto sostiene il gruppo politico "Peppe Cassì SIndaco" che annuncia quello che sarà "uno spazio di dialogo in cui un’idea ha valore a prescindere da chi l’ha proposta e dalla sua ideologia. Solo così la politica può tornare al suo vero ruolo e i cittadini a sentirla vicina, a partecipare.

Solo così possiamo camminare insieme nella stessa direzione, nell’unico interesse della comunità". La presentazione di Direzione Ragusa si terrà il 16 novembre alle 19:00 all'Auditorium della Camera di commercio di Ragusa, in Piazza Libertà.

"Sarà un incontro per conoscere la nostra visione politica per il futuro della nostra città", scrive ancora il gruppo consiliare "Peppe CasSindaco". Una domanda, ma in questa "Direzione Ragusa" quale è la direzione degli altri alleati di Cassì?