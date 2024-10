Nasce comunità energetica Scicli promossa dal Comune

Nasce la prima comunità energetica nel comune di Scicli. È stato illustrato giovedì scorso a palazzo Spadaro il funzionamento della Comunità Energetica promossa dal Comune e le modalità di adesione alla stessa.

“In un contesto di aumento dei prezzi dell’energia e di necessità concreta di promuovere la transizione ecologica, la creazione di una Comunità Energetica nel Comune di Scicli rappresenta una soluzione innovativa per condividere e sfruttare in loco tutta l’energia rinnovabile, riducendo le emissioni di gas serra e il costo dell’energia stessa”, spiega il sindaco Mario Marino.

La prima comunità energetica realizzata sul territorio comunale di Scicli è il frutto del lavoro iniziato nel 2022 da parte dell’Ufficio Tecnico, e proseguito negli ultimi mesi con l’affidamento all’Associazione C.E.R. Sicilia della redazione del piano di fattibilità e degli adempimenti per la costituzione del soggetto giuridico.

Le comunità energetiche hanno lo scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini, delle amministrazioni locali, delle piccole e medie imprese e del terzo settore per installare impianti di energia rinnovabile e contemporaneamente consumare l’energia prodotta.

La Comunità Energetica che produrrà e contemporaneamente consumerà localmente l’energia prodotta riceverà un incentivo che potrà essere suddiviso tra produttori, consumatori e progetti di utilità sociale.

“Il vero valore aggiunto di questa iniziativa consiste nella capacità del nostro territorio di fare squadra e di lavorare insieme per un obiettivo comune, con indubbi vantaggi sia dal punto di vista economico che etico e ambientale”, ha commentato il vicesindaco Giuseppe Causarano.

L’avviso pubblico e la manifestazione di interesse per aderire all’iniziativa, già pubblicati sull’Albo Pretorio del Comune, saranno presto disponibili in un’apposita area del sito istituzionale, insieme a tutte le informazioni di carattere pratico necessarie a cittadini ed imprese.

