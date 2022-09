Una luna piena si staglia su Castiglione di Sicilia, tra l'Etna e il fiume Alcantara, e lo colora di rosso. L'ha 'inchiodata' l'astrofotografo Dario Giannobile, e la Nasa ha scelto il suo scatto come foto del giorno. "Harvest Moon e' la luna del raccolto", spiega il sito della Nasa. "La stagione volgeva al termine – prosegue la Nasa – e i contadini potevano raccogliere i frutti della terra alla luce di una luna piena che splendeva dal tramonto all'alba. La foto e' stata scattata il 9 settembre scorso.





"La bellezza della Sicilia – racconta Dario Giannobile – si mostra attraverso il fascino di uno dei suoi tanti piccoli borghi ricchi di storia e arte. Nel mio piccolo, cerco di mostrare il cielo come denominatore comune tra i popoli del mondo che ne condividono la suggestione. Castiglione incominciava ad illuminarsi mettendo in risalto la sua architettura medievale tra cui spicca il castello dei Luaria a sinistra e il campanile della chiesa di Pietro e Paolo sulla destra. Anche la Luna si tingeva di rosso assumendo colorazioni tendenti all'arancio e al giallo mentre attraversava gli strati di foschia presenti sull'orizzonte. Tutto sembrava in equilibrio creando una visione di insieme dove le cromie vivevano in armonia con i dettagli e l'atmosfera della scena".