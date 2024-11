Mutui: i tassi scendono al 3,82%

Il recente calo dei tassi di interesse sui mutui, rilevato dalla Banca d’Italia per settembre, rappresenta un importante sollievo per le famiglie italiane che stanno pagando finanziamenti per l’acquisto della prima casa. Il CODACONS ha accolto positivamente i dati, sottolineando che il trend discendente potrebbe continuare con ulteriori riduzioni attese nella prossima riunione della Banca Centrale Europea (BCE).

I tassi sui mutui registrano un calo

Secondo Francesco Tanasi, Segretario Nazionale del CODACONS, i tassi sui mutui hanno registrato un calo dell’1,1% da novembre 2023, quando avevano raggiunto il picco del 4,92%, scendendo al 3,82% di settembre 2024. Questo decremento si traduce in un risparmio significativo per le famiglie: per un mutuo medio di 125.000 euro con durata di 25 anni, la rata mensile risulterebbe inferiore di 77,5 euro, generando un risparmio annuo di circa 930 euro.

Tanasi ha espresso fiducia in un possibile intervento della BCE per ulteriori riduzioni, poiché le circostanze che in passato avevano portato all’aumento dei tassi di interesse sembrano ora attenuate. Un nuovo taglio da parte della BCE potrebbe infatti fornire un ulteriore beneficio ai bilanci familiari, contribuendo a ridurre il peso dei mutui, in un momento in cui molte famiglie affrontano difficoltà economiche.

© Riproduzione riservata