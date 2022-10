Musica: un lunedì dedicato alle note. Il nuovo appuntamento di Melodica

Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese hanno studiato sia in duo che da solista con i maestri Novin Afrouz, Aldo Ciccolini, Marisa Somma e François Joel Thiollier. Entrambi sono docenti di pianoforte presso il Conservatorio ”N. Piccinni” di Bari e svolgono attività concertistica sia da solisti che in duo pianistico che li porta a tenere concerti in diverse città italiane ed estere, riscuotendo consensi di pubblico e critica. Il duo ha collaborato con direttori d’orchestra di chiara fama come: Mihail Stefanescu, Petronius Negrescu, Dietmar Graf, Dario Bisso Sabàdin, ed altri.

Il duo si dedica in particolare a pagine musicali da lungo tempo dimenticate. La ricerca di composizioni per duo pianistico ha permesso la scoperta di una copiosa letteratura, in parte sconosciuta, permettendo loro di allargare in maniera significativa il repertorio e di offrire nelle sale da concerto opere molto particolari. Il Duo Aventaggiato – Matarrese si dedica anche al repertorio per 2 pianoforti e 2 pianoforti e orchestra e nel bicentenario della nascita di Franz Liszt ha eseguito una della pagine più rappresentative e impegnative del repertorio per due pianoforti: la Nona Sinfonia di L. Van Beethoven nella trascrizione originale del musicista ungherese.

“Melodica – La musica dell'anima”, la 27esima stagione della rassegna concertistica internazionale diretta da Diana Nocchiero, ha il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Il ticket di ingresso ha un costo di 5 euro e l'ingresso è gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 o al 349 2993208, o visitare il sito www.melodicaweb.it.