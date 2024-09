Musica: ecco “Rebel Soul” il nuovo video di Giuseppina Torre. Composizione estratta dal suo nuovo album di inediti “THE CHOICE”.

*Da oggi*, mercoledì 11 settembre, *è online sul canale YouTube di GIUSEPPINA TORRE il video di “REBEL SOUL*”, composizione estratta da *“THE CHOICE”*, il nuovo album della pianista e compositrice siciliana*.*

*Il video di “Rebel Soul”, girato e diretto dall’artista visivo Dagon Lorai, è disponibile al seguente link:* *https://www.youtube.com/watch?v=aq-gfqKvdJM *

Immagini in animazione e immagini reali si alternano, creando un potente contrasto. Da un lato la fantasia, l’artificiosità, il colore, il pastiche, tecniche diverse che si fondono, dall’altro l’immagine di Giuseppina Torre che evoca la realtà, instaurando un dialogo visivo che spinge a riflettere sulla propria identità, sull’importanza di essere se stessi e di ribellarsi agli stereotipi imposti da una società sempre più dominata dalle apparenze e filtrata dai social network.

*«Nello scorrere di questi tempi viviamo avvolti da prigioni di massima insicurezza nelle quali non sappiamo di essere rinchiusi. Fra le sbarre dell’identità fatte di tecnologia e desideri materiali, lasciamo che a dominare il nostro tempo siano meccanismi automatici attivati delle false personalità *– dichiara Giuseppina Torre *–* *Teniamo la testa china sui nostri smartphone fusi con le nostre mani e veniamo liquefatti nel mare della frivolezza di massa. Le persone oggi, se le osserviamo attentamente, assomigliano a bizzarre figure dadaiste, sembrano collage di vizi da ritagli di vecchi giornali. Dualismo e menzogna sono lo scenario sul quale incediamo dove recitano attori di ogni sorta. La verità è che ci troviamo in tempi di ribellione, di liberazione dalle catene interiori ed è proprio questo il momento in cui, dalla parte più bassa di questi giorni, aprendo il terzo occhio, quello dell’arte, è possibile ritrovare la libertà vera che è l’emancipazione dall’identità. L’identità è qualcosa che ci viene conferita dagli altri e non corrisponde alla verità che siamo. Quindi affrancarsi da ciò è faticoso ma necessario passando dalle strettoie delle nostre difficili vite. Le immagini e i suoni sono la giusta dimensione in cui un artista può lavorare ed essere ciò che è, ovvero colui che descrive il tutto attraverso l’uno secondo verità. Le Anime Ribelli sono quelle che hanno scelto di fronteggiare le difficoltà della vita, senza usare violenza ma la forza della volontà. Fra scenografie finte, costumi e maschere, le uniche cose autentiche, restano le donne e gli uomini dall’anima ribelle!». *

*“THE CHOICE” è* *il terzo album di **GIUSEPPINA TORRE, la compositrice e pianista siciliana *impegnata da sempre nella lotta contro la violenza sulle donne, che ancora una volta si espone in prima persona attraverso la sua musica* puntando sull’importanza della consapevolezza di sé. *

Pubblicato da *Bollettino Edizioni Musicali* e distribuito da *Sony Music Italia *in fisico e in digitale (bio.to/giuseppinatorre*), *“*THE CHOICE*” è prodotto da* GIUSEPPINA TORRE*, con la supervisione artistica di* ROBERTO CACCIAPAGLIA, *registrato e missato da* Gianpiero Dionigi *presso il* Glance Studio di Milano *e masterizzato da* Pino “Pinaxa” Pischetola *presso* Pinaxa Studio*.

L’album è composto da 10 brani inediti che aprono le porte a un viaggio interiore e invitano a esplorare senza riserve la propria vulnerabilità, a rompere le barriere dell’autoconservazione e ad abbracciare la bellezza e la forza nel mostrarsi autenticamente fragili, senza la pressione di dover sempre apparire vincenti agli occhi degli altri.

*Ecco la tracklist di “THE CHOICE”:*

*1) Another life *

*2) Live what you are *

*3) Moving skies *

*4) Fragile but free *

*5) Rediscover *

*6) Rebel soul *

*7) Time to change *

*8) Serendipity *

*9) The bravery *

*10) Breathless*

*Questi i prossimi concerti di GIUSEPPINA TORRE:*

– *15 settembre: BORETTO *(Reggio Emilia) – *Area River Passion *nell’ambito di* SCORRE – IL FESTIVAL* – *19 settembre: ROMA *– *Chiostro di Campitelli del Teatro di Marcello *nell’ambito della rassegna * CONCERTI DEL TEMPIETTO – FESTIVAL MUSICALE DELLE NAZIONI* – *22 settembre:* *GORO *(Ferrara) – *Piazza Bruno Bordoni *nell’ambito di* SCORRE – IL FESTIVAL*

*GIUSEPPINA TORRE si è contraddistinta negli anni grazie alla sua musica, conquistando anche il pubblico americano.* Una carriera che ha le sue origini a Vittoria, provincia di Ragusa, dove la pianista e compositrice è nata, cresciuta e ha intrapreso gli studi musicali.* Negli Stati Uniti si è aggiudicata numerosi premi: Los Angeles Music Awards* (“*International Artist of the Year*” e “*International Solo Performer of the Year*”), * Akademia Awards *di* Los Angeles *(“*Ambiental/Instrumental*”) e * 5th I.M.E.A. Awards 2018. *

*GIUSEPPINA TORRE ha tenuto concerti in Italia e all’estero, suonando anche per Papa Francesco* in occasione del Concerto dell’Epifania andato in onda su Rai 1 (2014) e *in Vaticano *presso la* Casina di Pio IV – Pontificia Accademia delle Scienze *alla presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri (2017). Ha aperto il concerto de *Il Volo all’Arena di Verona* (24 settembre 2019) e protagonista delle edizioni di *Piano City Napoli *(2020), *Piano City Milano *(2021), *Piano City Palermo *(2022) e *La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi* (2022).

Ha pubblicato* 3 album: “Il Silenzio Delle Stelle” *(Sony Music Italia, 2015),* “Life Book” *(Universal Music Italia, 2019) e “*The Choice*” (Sony Music Italia, 2024). È autrice delle musiche del docu-film “*Papa Francesco – La mia Idea di Arte*” (Walkman Records, 2018), distribuito in tutto il mondo in versione cofanetto contenente il CD con la soundtrack e il DVD del documentario, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco (a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi). Il 3 maggio 2021 a GIUSEPPINA TORRE è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su segnalazione della Prefettura di Ragusa, l’onorificenza di* Cavaliere dell’Ordine “Al Merito Della Repubblica Italiana”. Dal 22 al 28 aprile 2024 è stata protagonista di un tour in Corea del Sud dove ha rappresentato l’Italia in occasione dei 140 anni delle relazioni diplomatiche e culturali tra la Corea e l’Italia.*



