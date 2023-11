Mozione di sfiducia ad Aiello. Il testo è pronto. Ma ci sono solo 14 firme

La mozione di sfiducia fa dei passi avanti. Ieri sera, la riunione di vari esponenti dei gruppi di opposizione, ha fatto registrare un en plein di presenze. Erano presenti i consiglieri di Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima, Lega/Sviluppo Ibleo, Vittoria Unita ed i gruppi politici sorti di recente Mpa e “Vittoria e Scoglitti punto a capo”.

Il fronte dell’opposizione è compatto. Manca, per ora, il movimento 5 Stelle che ha fatto sapere di voler valutare con attenzione la situazione ed il testo della mozione di sfiducia. La decisione sarà presa da tutti gli iscritti al gruppo territoriale di Vittoria, costituito di recente con la coordinatrice Rosanna Fidone.

Determinante la decisione del movimento 5 Stelle

Il voto della consigliera comunale 5 Stelle Valentina Argentino è determinante. Argentino ha chiesto di stoppare le polemiche e le illazioni di questi giorni attendendo la decisione libera del gruppo.

Nella riunione di ieri sera, è stato predisposto il testo della mozione di sfiducia. Sui contenuti per ora c’è riserbo e il testo non è stato ancora ufficializzato. I punti salienti riguarderebbero la mancata attuazione del programma elettorale (tra gli altri la problematica dell’acqua che manca nei quartieri e, dei rifiuti), la mancata attuazione delle indicazioni del consiglio comunale l’assenza quasi costante del sindaco alle sedute consiliari, ma soprattutto il disordine amministrativo. La regione siciliana ha inviato delle ispezioni (l’ultima è ancora in corso) e dall’esito delle verifiche sono emersi numerosi rilievi sfociati anche in segnalazioni agli organi giudiziari.

Il testo sarà ora ulteriormente visionato da tutti i gruppi politici.