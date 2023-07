Movida a Pozzallo. Nuove regole a partire da sabato e fino al 30 settembre

La nuova ordinanza a partire da sabato 15 luglio. Annunciate le prime misure nell’attesa della pubblicazione del provvedimento all’albo pretorio: regolamentate la vendita di bevande e di alcoolici ma anche le emissioni sonore. Bottiglie in vetro per le bevande, riduzione del volume della musica per non recare fastidio a residenti e villeggianti in una Pozzallo dove i locali di intrattenimento ricadono sui lungomari Pietrenere e Raganzino e nel centro storico della città. L’ordinanza è stata esaminata in un incontro fra Confcommercio ed Amministrazione comunale. La prima presente con il presidente sezionale Confcommercio Pozzallo, Gianluca Manenti e la vicepresidente Sara Gray Cannata, la seconda con il sindaco Roberto Ammatuna, il suo vice Raffaele Monte, l’assessore Alessandra Azzarelli ed per la Polizia locale l’ispettore capo Sabina Armenia.

Il Comune veglierà sul rispetto dell’ordinanza al fine di garantire il rispetto delle misure di prevenzione e vigilanza e delle forme di intrattenimento diurno, serale e notturno.

“Ci siamo mossi per tempo per avviare un’adeguata concertazione con le associazioni di categoria. Riteniamo di avere predisposto il miglior testo possibile – spiega il sindaco Ammatuna – l’ordinanza è attesa alla riprova dei fatti ma siamo certi che le risposte positive non mancheranno. L’amministrazione è impegnata ad emanare anche un’ordinanza sulla zonizzazione acustica per disciplinare meglio le immissioni sonore e coniugare le esigenze commerciali e turistiche con le esigenze dei residenti nel rispetto delle norme vigenti”.

Sommariamente l’ordinanza il cui testo completo è atteso a quattro giorni della sua applicazione.

Essa contiene le regole per la vendita, la somministrazione ed il consumo delle bevande in bottiglie di vetro, le attività dei pubblici esercizi con particolare attenzione alle immissioni sonore delle quale si è parlato ampiamente nei giorni scorsi in Prefettura a Ragusa, i controlli e le sanzioni da applicare, il conferimento dei rifiuti ed i dehors. “Speriamo che non venga stravolta l’attività degli operatori commerciali attivi sul territorio comunale – afferma Gianluca Manenti – ci rendiamo conto di dover contemperare le esigenze di chi promuove attività legate al divertimento per motivi di lavoro e chi intende gestire le proprie vacanze al meglio in tranquillità e dunque per riposare. Riteniamo di avere trovato, grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, una adeguata via di mezzo fermo restando che tutto è perfettibile e qualora si dovessero riscontrare delle anomalie auspichiamo delle correzioni”.