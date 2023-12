Morte di Riccardo Nigro: chiesto rinvio a giudizio per l’automobilista coinvolto nell’incidente

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di omicidio stradale nei confronti del 22enne conducente dell’automobile coinvolto nell’incidente che è costato la vita di Riccardo Nigro, 29 anni. L’incidente si è verificato il 14 settembre 2022 sulla Sp 66 Pozzallo-Marina di Modica.

L’udienza preliminare è stata fissata per l’8 febbraio 2024. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri di Modica. A causa delle gravi lesioni riportate, Riccardo Nigro pasticcere modicano, venne trasferito in elisoccorso in all’ospedale Cannizzaro di Catania dove morì il 28 settembre.