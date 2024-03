Morte del piccolo Evan: l’accusa ha chiesto l’ergastolo sia per la madre che per il compagno

Ergastolo sia per la madre che per il compagno. Dopo sei ore di udienza le richieste dell’accusa sono state durissime: ergastolo sia per la madre Letizia Spatola che per il compagno di lei, Salvatore Blanco. Perché per il procuratore capo di Siracusa Sabrina Gambino e per il sostituto Carlo Enea Parodi, a uccidere il piccolo Evan Lo Piccolo ad appena due anni sono stati entrambi.

Secondo l’accusa la morte del bambino, il 17 agosto del 2020 all’ospedale di Modica, è avvenuta dopo mesi di botte e maltrattamenti. Se Blanco (tuttora in carcere) ha agito perché non sopportava il pianto del bimbo, Spatola – che era già stata indagata per maltrattamenti – avrebbe anche nascosto tutto per evitare l’intervento dei servizi sociali.

Non ha retto, quindi, la linea della stessa donna (ai domiciliari), che ha sempre sostenuto di essere stata picchiata e maltratta da Blanco. Per la Procura “il fatto non sussiste” e fra i due non c’era alcun rapporto di sottomissione. L’unica vittima, in questa storia terribile, è solo Evan.

