Montanelli, Biagi, Fallaci e Pansa: quattro viali del Giardino Ibleo dedicati ai giganti del giornalismo italiano

Il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato l’importanza del pluralismo dell’informazione e della libertà di espressione come pilastri del sistema democratico. Ha dichiarato che il giornalismo è il custode del potere e il difensore della verità, con i lettori come unico padrone. In questo contesto, è stato deciso di dedicare quattro viali nel Giardino Ibleo a quattro giganti del giornalismo italiano.