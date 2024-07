Momenti di tensione a Modica. Straniero minaccia i passanti, interviene la polizia locale. E’ stato sottoposto a TSO

Pomeriggio di tensione, ieri, nel centro di Modica. Un ufficiale e un istruttore di polizia locale sono dovuti intervenire per bloccare uno straniero che minacciava passanti e automobilisti in Viale Medaglie d’Oro, utilizzando anche una stampella per infastidire i cittadini. Nonostante le difficoltà, gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo, grazie anche all’ausilio di una pattuglia della Polizia di Stato.

L’intervento

Lo straniero, già ferito e in stato di estrema aggressività, è stato trasferito in ospedale. È stata necessaria l’attivazione della squadra di reperibilità della polizia locale, che ha trovato i colleghi intenti a immobilizzare l’uomo, che perdeva sangue per diverse ferite e minacciava verbalmente di morte gli operatori di polizia e sanitari. Dopo la somministrazione di sedativi, è stato eseguito un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e l’uomo è stato ricoverato presso la divisione di Psichiatria dell’Ospedale Busacca di Scicli.

