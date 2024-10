Modica: uno straniero disturba l’ingresso a scuola. Forse in stato d’ebbrezza, intervenuti i carabinieri

Si è alzato di buon mattino, quasi certamente, con l’intento di rendersi protagonista di qualche atto goliardico o forse meglio di disturbo. Per uno straniero il piano non è andato a buon fine, anzi è andata male seppure abbia reagito aggredendo la pattuglia della Polizia Locale. Il fatto di cronaca è accaduto a Modica nella mattinata di oggi.

L’uomo ha mostrato i segni evidenti dello stato d’ebbrezza

L’uomo si era “piazzato” davanti alla sede dell’Istituto Comprensivo “Santa Marta – Ciaceri” in via Vittorio Veneto nel centro storico di Modica. Subito dopo aveva iniziato ad importunare e ad infastidire gli scolari e le mamme che li accompagnavano a scuola. Mostrava segni evidenti di ebbrezza che lo avevano portato a sdraiarsi sugli scalini della scuola, quelli che portano proprio all’ingresso dell’istituto. Alla segnalazione di quanto stava accadendo in via Vittorio Veneto è seguito l’arrivo di una pattuglia della Polizia locale. Vani i tentativi degli agenti di riportare l’uomo alla ragione ed evitare disagi davanti alla scuola. Intervenuti i carabinieri è stato generalizzato e successivamente è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.

