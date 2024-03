Modica: una mappa tattile per la villetta comunale di via Silla

Domenica 3 marzo, presso la villetta comunale di via Silla, è stata installata dal Lions Club Modica una mappa tattile per rendere il parco giochi più inclusivo. Grazie a questa iniziativa, i non vedenti e gli ipovedenti, insieme ai loro accompagnatori, potranno usufruire di un percorso tattile e multimediale con QR code, che li guiderà verso i giochi inclusivi già presenti nell’area.

Il Sindaco Maria Monisteri ha sottolineato che Modica è una città che abbraccia la diversità e lo fa attraverso azioni concrete come questa. Grazie alla mappa tattile, il parco giochi di via Silla diventa più inclusivo e accessibile a tutti.

LA MAPPA REALIZZATA DAL LIONS CLUB MODICA

Il Lions Club Modica ha realizzato la mappa tattile in collaborazione con la stamperia Braille e il polo tattile multimediale di Catania, entrambi facenti parte dell’Unione Italiana Ciechi. Laura Pisana, presidente del Lions Club Modica, ha spiegato che l’iniziativa è nata dall’osservazione dei bisogni del territorio e dalla volontà di aiutare coloro che sono meno fortunati.

© Riproduzione riservata