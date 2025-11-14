Modica tra libri e stelle: arrivano Catena Fiorello e Simon & the Stars

Novembre si trasforma in un mese di grande fermento culturale per la città della Contea. Due appuntamenti di primo piano animeranno corso Umberto, confermando Modica come tappa privilegiata per scrittori, autori e appassionati di lettura.

Catena Fiorello torna a Modica con il suo nuovo romanzo “Vita e peccati di Maria Sentimento”

Un legame di affetto e stima reciproca: così si potrebbe descrivere il binomio Piera Ficili – Catena Fiorello, una relazione speciale che la scrittrice siciliana ha voluto onorare mantenendo una promessa fatta mesi fa. «Appena esce il libro, vengo a Modica», aveva detto. E così sarà.

Sabato 15 novembre, alle 17.30, la nota autrice sarà alla Libreria Mondadori BookStore di corso Umberto 123 per il firmacopie del suo ultimo romanzo “Vita e peccati di Maria Sentimento” (Rizzoli), un’opera intensa, ambientata nella Sicilia della fine degli anni Cinquanta.

La protagonista, Maria, è una donna indipendente e scomoda per la mentalità dell’epoca: vedova, madre di quattro figli, rifiuta le convenzioni e vive secondo le proprie regole, finendo spesso al centro dei pettegolezzi. La narrazione si intreccia con la scintillante Taormina del cinema internazionale, tra ville lussuose, divi americani e l’arrivo annunciato di icone come Greta Garbo e Anna Magnani. Un romanzo potente, viscerale, che racconta resilienza, dignità e un amore lungo una vita.

Simon & the Stars presenta a Modica l’Oroscopo 2026: tra nuovi cicli, transiti e numerologia

La magia delle stelle torna a brillare in città. Sabato 29 novembre, alle 18.00, la Biblioteca comunale “Salvatore Quasimodo”, sempre in corso Umberto, ospiterà la presentazione dell’attesissimo “Oroscopo 2026” (Rizzoli) di Simon & the Stars, a cura di Giada Giaquinta.

Un appuntamento ormai divenuto tradizione per tanti lettori che amano prepararsi all’anno nuovo guidati dall’astrologo più seguito d’Italia.

Il 2026, spiega Simon, sarà l’inizio di un vero nuovo ciclo: Nettuno e Saturno entreranno in Ariete, spingendo verso scelte coraggiose e iniziative concrete. Sarà un anno di trasformazioni grazie anche al ritorno di Urano in Gemelli e alla corsa di Plutone in Acquario.

Il libro analizza mese per mese i dodici segni, accompagnandoli con i quattro momenti simbolici – semina, germinazione, fioritura, raccolto – e con i tarocchi del Maestro Roe. Novità di quest’edizione: una ricca appendice dedicata alla numerologia.

