Modica svela i suoi tesori nascosti: visita tra il Crocifisso Seicentesco e le Mummie di Sant’Anna

Appuntamento domenica, alle 11.30, con previsione di ingresso 15 minuti prima per esigenze organizzative. L’iniziativa è promossa dall’Ente Liceo Convitto di Modica. Ad accompagnare i visitatori, in quello che è un percorso di grande interesse storico, religioso e culturale, saranno Gaetana Ascenzo, Eugenia Calvaruso, Teresa Floridia e Maria Terranova, quattro esperte dei lavori che si andranno a visitare ed a raccontare. Il Crocifisso Seicentesco e le Mummie di Sant’Anna sono oramai due soggetti di grande attrazione e curiosità turistica per chi non li ha mai visti ma anche per chi ama tornarci per approfondirne la conoscenza.

© Riproduzione riservata