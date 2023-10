Modica: sospettato di aver commesso 11 furti, arrestato giovane straniero

E’ sospettato di aver commesso 11 furti. Arrestato uno straniero a Modica che risulterebbe coinvolto in numerosi furti ai danni di esercizi commerciali nel centro storico. Il sospettato, un giovane straniero disoccupato noto alle forze dell’ordine, è accusato di aver commesso 11 furti aggravati.

LE INDAGINI

Le indagini, condotte dalla polizia, hanno permesso di ritrovare una parte degli oggetti rubati che erano in possesso del giovane. Gli approfondimenti investigativi effettuati anche con la visione delle immagini delle telecamere videosorveglianza nei pressi degli esercizi commerciali, hanno portato alla richiesta di emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, in considerazione del quadro probatorio che lo incrimina. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa per il pericolo di reiterazione del reato e la pericolosità sociale del soggetto, ha disposto quindi la custodia cautelare in carcere dove l’uomo è stato trasferito.