Home / Cultura

Modica ospita il Prof. Amenta: focus su maltrattamenti e pedagogia del rispetto

14 Nov 2025 09:36

Si terrà giovedì 20 novembre alle ore 17.00, negli spazi prestigiosi del Palazzo della Cultura di Modica, la presentazione del libro “Il Rispetto Violato” del Prof. Giombattista Amenta, docente di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Messina.
Un appuntamento che si inserisce con forza nel dibattito contemporaneo sul mondo scolastico e sulle problematiche che oggi attraversano la relazione tra studenti e insegnanti.

L’evento è patrocinato da Avis Provinciale di Ragusa e Avis Modica ODV e si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente di Avis Modica, Luca Hanna, del Presidente di Avis Provinciale Ragusa, Salvatore Poidomani, e del Presidente del Caffè Letterario “Salvatore Quasimodo”, Domenico Pisana.
A dialogare con l’autore sarà Giovanna Criscione, già Ispettore del MIUR, da sempre impegnata sui temi dell’educazione e della formazione.

Un libro che affronta una ferita sempre più evidente nella scuola

Il volume del Prof. Amenta analizza con chiarezza pedagogica e sensibilità didattica un fenomeno purtroppo in crescita: la mancanza di rispetto e i maltrattamenti subiti dagli insegnanti all’interno delle scuole italiane. Un tema complesso, che investe famiglie, studenti, dirigenti e docenti.

Oltre alla lettura critica delle cause, “Il Rispetto Violato” si propone come strumento operativo, offrendo strategie, consigli e buone pratiche per prevenire e gestire queste situazioni attraverso una rinnovata alleanza educativa.

Avis: “La scuola è il luogo in cui nascono rispetto e cittadinanza”

L’iniziativa rientra pienamente nella missione che Avis porta avanti da anni con il mondo dell’istruzione: promuovere non solo la donazione del sangue, ma valori fondamentali come solidarietà, responsabilità civica, rispetto reciproco.

Un incontro aperto a docenti, famiglie, studenti e cittadini

L’appuntamento è rivolto a tutta la comunità: insegnanti, genitori, studenti, educatori e cittadini interessati a comprendere meglio un fenomeno che oggi coinvolge il tessuto sociale e culturale di ogni territorio.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it