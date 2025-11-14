Modica ospita il Prof. Amenta: focus su maltrattamenti e pedagogia del rispetto

Si terrà giovedì 20 novembre alle ore 17.00, negli spazi prestigiosi del Palazzo della Cultura di Modica, la presentazione del libro “Il Rispetto Violato” del Prof. Giombattista Amenta, docente di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Messina.

Un appuntamento che si inserisce con forza nel dibattito contemporaneo sul mondo scolastico e sulle problematiche che oggi attraversano la relazione tra studenti e insegnanti.

L’evento è patrocinato da Avis Provinciale di Ragusa e Avis Modica ODV e si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente di Avis Modica, Luca Hanna, del Presidente di Avis Provinciale Ragusa, Salvatore Poidomani, e del Presidente del Caffè Letterario “Salvatore Quasimodo”, Domenico Pisana.

A dialogare con l’autore sarà Giovanna Criscione, già Ispettore del MIUR, da sempre impegnata sui temi dell’educazione e della formazione.

Un libro che affronta una ferita sempre più evidente nella scuola

Il volume del Prof. Amenta analizza con chiarezza pedagogica e sensibilità didattica un fenomeno purtroppo in crescita: la mancanza di rispetto e i maltrattamenti subiti dagli insegnanti all’interno delle scuole italiane. Un tema complesso, che investe famiglie, studenti, dirigenti e docenti.

Oltre alla lettura critica delle cause, “Il Rispetto Violato” si propone come strumento operativo, offrendo strategie, consigli e buone pratiche per prevenire e gestire queste situazioni attraverso una rinnovata alleanza educativa.

Avis: “La scuola è il luogo in cui nascono rispetto e cittadinanza”

L’iniziativa rientra pienamente nella missione che Avis porta avanti da anni con il mondo dell’istruzione: promuovere non solo la donazione del sangue, ma valori fondamentali come solidarietà, responsabilità civica, rispetto reciproco.

Un incontro aperto a docenti, famiglie, studenti e cittadini

L’appuntamento è rivolto a tutta la comunità: insegnanti, genitori, studenti, educatori e cittadini interessati a comprendere meglio un fenomeno che oggi coinvolge il tessuto sociale e culturale di ogni territorio.

