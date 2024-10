Modica: multe salate per chi smaltisce illegalmente i rifiuti. Individuati fino ad ora 200 trasgressori

A Modica multe salate per chi sporca la città. Lo annuncia l’assessore all’ecologia Samuele Cannizzaro che ha anche dichiarato il continuo impegno congiunto tra il suo assessorato e la Polizia Locale per contrastare chi abbandona rifiuti in modo indiscriminato e non rispetta le regole di conferimento. Sotto la guida del comandante Rosario Cannizzaro, gli agenti lavorano sia attraverso l’analisi delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza, sia con controlli diretti sul territorio, individuando e sanzionando i trasgressori.

Emesse 200 multe

Finora sono state emesse circa 200 multe, con importi che variano dai 100 ai 400 euro in base alla gravità dell’infrazione e al tipo di rifiuti smaltiti illegalmente. Samuele Cannizzaro ha sottolineato che l’azione di contrasto proseguirà senza interruzioni, con l’obiettivo di mantenere Modica una città sempre più pulita e accogliente.

