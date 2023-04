Modica: lavori per la realizzazione di un centro di aggregazione per minori all’ex mattatoio

A Modica si lavora per realizzare un centro di aggregazione per minori nel complesso edilizio dell’ex mattatoio in via Fontana. Si tratta di lavori di recupero che sono stati aggiudicati attraverso la procedura negozioata dall’UREGA per un importo complessivo di 2.777.767,73 euro. Ad aggiudicarsi l’appalto la RTI Ficarra – Agosta – Simel.

I lavori sono stati finanziati nell’ambito di Agenda Urbana Misura 9.3.1 con un cofinanziamento del Comune di 140.000,00 euro.