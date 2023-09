Modica: l’AST metterà a disposizione tre nuovi bus per il servizio urbano ed extraurbano

Lasciarsi dietro i disagi di studenti e cittadini per le risicate corse dei pullman non solo nel circondario ma anche da e per Catania. Oggi incontro al Comune di Modica fra il sindaco Maria Monisteri, il presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo, alcuni amministratori, il parlamentare regionale Ignazio Abbate ed i vertici dell’Ast regionale e locale.

I termini dell’accordo che arriva con impegni assunti dai dirigenti dell’Ast.

Nel dettaglio. Con l’immissione di un nuovo bus per il trasporto urbano, i mezzi a Modica, passeranno da 3 a 4 sia di mattina che di pomeriggio. Ogni mattina, poi, un altro nuovo bus extraurbano si formerà direttamente a Modica e trasporterà gli studenti modicani a Ragusa mentre quello che si forma a Scicli andrà a Ragusa, senza effettuare altre fermate durante la corsa verso la città capoluogo. Il terzo nuovo bus messo a disposizione dall’Ast (e questa richiesta è stata avanzata dall’onorevole Abbate) partirà ogni mattina, alle 6.15, da Modica per Catania, passando per Pozzallo, Ispica, la zona sud della provincia di Siracusa e Siracusa, sino a raggiungere il capoluogo etneo e l’aeroporto, con ritorno nel pomeriggio. Di fatto viene aumentato il servizio anche su questa importante linea extraurbana che necessitava di un altro mezzo.

“Un vertice proficuo nei contenuti e nei risultati” – commenta il sindaco Monisteri.

“Nell’incontro di oggi abbiamo sottolineato le criticità emerse in questi giorni e che gli stessi vertici dell’Ast presenti hanno condiviso – spiega il primo cittadino di Modica – a cominciare dai ritardi e dall’esiguo numero di mezzi a disposizione anche per il trasporto urbano, visto le tante persone di Modica che fruiscono del bus soprattutto al mattino. E poi i notevoli ritardi con cui gli studenti di Modica raggiungono le sedi scolastiche di Ragusa perchè il bus che li trasporta, si forma altrove e giunge in città già in ritardo sui tempi. Problema, questo, che viene lamentato anche dalle altre città del territorio. Con questi nuovi bus si dovrebbe garantire un servizio più presente e più snello”.