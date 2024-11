Modica: inaugurata la mostra “Segni quotidiani” di Angelo Ruta

La mostra “Segni quotidiani” di Angelo Ruta, inaugurata presso l’ex Convento del Carmine di Modica, si presenta come un evento culturale di grande impatto, capace di coniugare poesia visiva e riflessione sui temi della quotidianità. Aperta fino al 26 gennaio 2025, questa esposizione offre al pubblico un viaggio emozionale unico, attraverso oltre cento opere tra illustrazioni, calcografie, serigrafie, manifesti e installazioni multimediali.

Organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, in collaborazione con partner come La Sicilia e DSE Pubblicità, la mostra è un tributo al talento di Angelo Ruta, artista modicano che riesce a trasformare la complessità della realtà quotidiana in racconti visivi di straordinaria semplicità e delicatezza. Maria Monisteri, presidente della Fondazione, e il sovrintendente Tonino Cannata, hanno sottolineato l’entusiasmo del pubblico e l’intento dell’iniziativa: stimolare una visione più lenta e attenta della realtà che ci circonda.

La mostra si articola in un percorso immersivo, suddiviso in sale tematiche, e offre ai visitatori un’esperienza visiva e sensoriale che coinvolge adulti e bambini. Tra i curatori dei testi del catalogo troviamo personalità come Paolo Nifosì, Pierenrico Ratto e Walter Fochesato, mentre il progetto espositivo è firmato da Sergio Iacono, con grafica curata da Marco Lentini.

La mostra è visitabile da martedì a domenica, dalle ore 16.00 alle 20.00, e rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire la bellezza della quotidianità attraverso l’arte. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Teatro Garibaldi: www.fondazioneteatrogaribaldi.it.

