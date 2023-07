Modica: gli ex allievi classe ’68 del quinto geometri si ritrovano a 55 anni dal diploma

Un bel momento di incontro e condivisione per gli ex studenti della 5^ geometri anno 1968 di Modica. Gli ex studenti si sono riuniti per festeggiare i 55 anni dal diploma, un’occasione speciale per rispolverare i dolci ricordi e gli aneddoti di quegli anni trascorsi insieme a scuola.

IL 1968 A MODICA

Il 1968 è stato un anno straordinariamente importante a livello storico, caratterizzato da eventi significativi e cambiamenti sociali profondi in tutto il mondo. Lotta per i diritti, rivoluzioni e conquiste per la lotta di classe e per le donne hanno segnato quell’epoca, e anche a Modica, tra i banchi dell’istituto geometri, si respirava un fermento di cambiamento e originalità.

È comprensibile che, dopo tanti anni, alcuni degli ex studenti non siano potuti intervenire all’incontro, ma ciò non ha impedito di rendere speciale questa occasione con la presenza di coloro che hanno partecipato. Il ricordo di coloro che non ci sono più, inclusi gli insegnanti, è stato sicuramente accompagnato da un mix di risate e malinconia.

Nella foto, gli ex compagni di scuola che si sono ritrovati insieme per celebrare questo momento: Salvatore Melilli, Vincenzo Rizzone, Mario Scapellato, Ignazio Abbate, Corrado Caruso e Angelo Di Martino.