Modica: Giorgio Moncada nuovo presidente sezionale Confcommercio

Giorgio Moncada è stato eletto come il nuovo presidente sezionale di Confcommercio a Modica. Questa decisione è stata presa all’unanimità durante una riunione del direttivo, i cui membri erano stati eletti la scorsa settimana. La nomina di Moncada è stata accolta con entusiasmo, e alla riunione erano presenti anche il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, insieme al coordinatore provinciale, Corrado Lupo.

LA SODDISFAZIONE DI MONCADA

Moncada ha commentato la sua elezione dicendo di essere molto onorato di far parte di questo nuovo e giovane direttivo. Ha sottolineato l’importanza di rappresentare gli interessi reali della città di Modica e ha dichiarato l’obiettivo di Confcommercio di diventare un interlocutore significativo per l’amministrazione locale. Inoltre, ha enfatizzato che gli interessi rappresentati non riguardano solo la comunità locale, ma più in generale il mondo del lavoro, che è fondamentale per tutti.

Il presidente Manenti ha augurato buon lavoro a Moncada a nome di tutto il sistema di Confcommercio provinciale. Ha auspicato che questo nuovo corso porti a un maggiore impegno verso gli associati e contribuisca alla crescita e allo sviluppo sostenibile della città di Modica, considerando il suo ruolo di rilievo nell’ambito economico.