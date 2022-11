Modica. Giada Sammito della Mifune Judo conquista la medaglia di bronzo ai campionati italiani ES/B

Al PalaPellicone di Ostia, lo scorso fine settimana, centinaia di giovani judoisti appartenenti alla classe ES/B, hanno combattuto per contendersi i titoli italiani delle rispettive categorie di peso.

Tra questi atleti la Modicana Giada Sammito reduce dal successo ottenuto giorno 18 settembre a Martina Franca, durante il Gran Prix Italia a Martina Franca, dove è salita sul gradino più alto del podio.

È stato il suo primo Campionato Italiano, al compimento del suo 14esimo compleanno,dopo 5 incontri disputati -di cui 4 vinti-ha conquistato la medaglia di Bronzo per la Categoria 57kg, in quella che è considerata (per gli atleti con questa giovane età) la gara più prestigiosa dell’anno.



Il Maestro della Mifune, Daniele Alfano, si dice orgogliosissimo della sua giovane promessa che è riuscita ad ottenere questo risultato nonostante un infortunio alla spalla nel Settembre 2021, che l’ha portata a dover fermare gli allenamenti per diversi mesi e le ha impedito di presentarsi al Campionato Italiano dello scorso anno.



Giada è un’ atleta esemplare : ha una vera passione per il judo,grande senso di dovere verso gli allenamenti concordati con il maestro e buon rendimento scolastico.

Alla sua prima esperienza anche il giovane atleta modicano Federico Galfo che si è però fermato al primo incontro.