Modica: furto in un ristorante, straniero denunciato per ricettazione

E’ stato denunciato dalla polizia di Modica un uomo accusato di ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. In particolare, la polizia ha individuato uno straniero di 22 anni in seguito a un furto in un ristorante del centro storico di Modica.

LA DENUNCIA

La Polizia di Stato è riuscita rapidamente a identificare l’autore del reato, già noto alle forze dell’ordine, che aveva rubato 650 euro e un telefono cellulare dall’attività commerciale. I poliziotti hanno geolocalizzato il telefono cellulare rubato presso l’abitazione dello straniero. Successivamente, durante una perquisizione in casa (in presenza dei familiari, anche se il giovane non si trovava lì), hanno recuperato il telefono rubato e lo hanno restituito al legittimo proprietario.

I poliziotti hanno quindi cercato il giovane, che è stato rintracciato nel centro storico di Modica bassa. Durante una perquisizione personale, gli è stato trovato addosso un tirapugni, che è stato sequestrato. Lo straniero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.