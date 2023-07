Modica: Francesca Blanco festeggia 100 anni. Auguri!

A Modica si celebra un’altra centenaria: è la signora Francesca Blanco che ha raggiunto l’invidiabile traguardo del secolo di vita. La festa è stata effettuata a Modica insieme ai suoi cari nella casa di riposo in cui è ospite, villa Ausilia. Francesca Blanco gode di ottima salute e ha dimostrato a tutti di essere una donna dalla mentalità aperta ed estremamente divertente. Durante la festa, infatti, ha raccontanto tanti anneddoti riguardati la sua vita.

Le centenarie come la signora Francesca sono fonte di ispirazione per tutti noi e per questo le auguriamo altri cento anni di vita.