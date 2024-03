Modica città che legge. Un bando per aderire al Patto locale per la lettura

L’avviso pubblico è parte integrante di una delibera approvata dalla giunta Monisteri per dare continuità al progetto che dal 2020 vede inserita la città di Modica in una rete nazionale. La manifestazione di interesse è finalizzata a “raccogliere” quanto più soggetti istituzionali e privati della filiera del libro, della lettura, della cultura e dell’inclusione sociale interessati al patto per la lettura. “Lo scopo è quello di creare una rete di collaborazione permanente tra tutte le realtà culturali operanti nel nostro Comune per rendere la lettura un’abitudine sociale diffusa a partire dalle attività della Biblioteca comunale ‘Salvatore Quasimodo’ e secondo tutti gli attori presenti sul territorio – spiega il sindaco Maria Monisteri – nel luglio del 2020 è stata ottenuta la qualifica di ‘Città che legge’ per il biennio 2020-2021. Per ottenere la nuova qualifica risulta prioritaria la sottoscrizione di un patto locale per la lettura. Ciò è necessario per poi proseguire, una volta ottenuto il titolo, nella partecipazione alle linee di finanziamento dedicate alle città che leggono”.

A chi è aperta l’adesione.

Possono partecipare coloro che hanno specifici requisiti e cioè esperienza nel settore culturale e socio culturale ma anche attività associazione espressa in altri settori, tutte le scuole di ogni ordine e grado, librerie ed editori, istituti, enti, associazioni. Il ‘Patto locale per la lettura’ è coordinato dalla Biblioteca comunale nella piena consapevolezza che il diritto alla lettura è uno “strumento indispensabile e di coesione ed inclusione sociale contro la povertà educativa e per lo sviluppo di una nuova idea di cittadinanza”. La disponibilità di adesione dovrà essere indirizzata all’indirizzo mail: bibliotecaquasimodo@comune.modica.rg.it.

© Riproduzione riservata