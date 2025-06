Modica cambia volto: ecco come sarà il nuovo incrocio lungo la SS 115

Dopo anni di attese, Modica si prepara finalmente a tagliare un traguardo cruciale per la viabilità urbana e commerciale. Entro la fine dell’estate, sarà completato il nuovo incrocio con rotatoria davanti al Conad di Liccumie, un nodo stradale strategico che rivoluzionerà la circolazione lungo la SS 115 e garantirà maggiore sicurezza in una delle zone più trafficate della città.

L’annuncio è arrivato dall’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Drago, che ha sottolineato come quest’opera, mai inserita nel progetto originario, sia diventata realtà solo grazie all’impegno dell’attuale Amministrazione e alla collaborazione con la ditta esecutrice. “È bene ricordarlo — ha dichiarato Drago — questo incrocio non era previsto nei piani iniziali. Lo abbiamo voluto noi, con convinzione e determinazione, perché sapevamo quanto fosse essenziale per l’area commerciale di Liccumie e per tutta la viabilità urbana”.

La rotatoria

Una rotatoria moderna, pensata per regolare al meglio i flussi di traffico intensi e ridurre il rischio di incidenti. Il progetto prevede anche l’ampliamento di via Cava Gucciardo con l’introduzione del doppio senso di marcia nel tratto iniziale, e la realizzazione di una “goccia spartitraffico” per migliorare la sicurezza e la leggibilità dell’incrocio.

L’assessore ha anche rivolto un appello alla cittadinanza, chiedendo pazienza per i disagi inevitabili causati dai lavori in corso.

