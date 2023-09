Modica: ampliamento dei lavori al distributore di viale De Gasperi? “No grazie”. I residenti si rivolgono al sindaco

I residenti di via Clelia a Modica sul piede di guerra: non vogliono l’ampliamento del distributore di carburanti in via Alcide De Gasperi di proprietà della società Nobile Oil Group S.p.A..

Adesso, tramite l’avvocato Martino Modica, si sono rivolti direttamente al sindaco della città, Maria Monisteri, con una lettera che è stata già protocollata.

LA VICENDA

Da oltre un anno la società in questione ha intrapreso lavori di ampliamento del distributore, e fin dall’inizio, i residenti hanno espresso preoccupazioni legate alla sicurezza, al traffico stradale e alla legittimità di questa iniziativa.

Innanzitutto, la presenza di un distributore di carburanti sulla via pubblica crea notevoli disagi, ostacoli e rischi per la normale viabilità urbana. Immaginare mezzi pesanti sostare sulla via Alcide De Gasperi per il rifornimento o considerare i rischi di incendio durante le operazioni di scarico dei carburanti in mezzo al traffico sono preoccupazioni legittime.

UNA VIA MOLTO AFFOLLATA

La via Alcide De Gasperi è particolarmente affollata durante le ore mattutine a causa dei bus degli studenti pendolari, e la presenza del distributore potrebbe causare ingorghi e ostacoli al traffico, con potenziali rischi per la sicurezza stradale.

Inoltre, i residenti sostengono che, secondo la legge 124/2017, l’autorizzazione per l’attività di distribuzione di carburanti potrebbe non essere stata rinnovata a causa di incompatibilità con la sicurezza della circolazione stradale. Tuttavia, i lavori di ampliamento sono stati intrapresi e ora risultano bloccati.

LA RICHIESTA

I residenti, tramite il loro avvocato, chiedono che vengano prese in considerazione misure per garantire la sicurezza dei residenti, dei pedoni e dei conducenti di veicoli, incluso il possibile smantellamento del distributore di carburanti in via Alcide De Gasperi o il blocco dei lavori di ampliamento.