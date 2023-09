Modica aderisce alle giornate di riflessione civile con richiami di colori e simboli. Gli appuntamenti da ottobre a gennaio

Sette appuntamenti che vedranno Modica colorarsi di notte. E’ così che la giunta Monisteri aderisce agli eventi nazionali ed internazionali in programma nei prossimi tre mesi, da ottobre a dicembre. Lo ha fatto con un atto deliberativo in cui vengono elencati i momenti sui quali l’Amministrazione ha deciso il supporto attraverso proiezioni di immagini, simboli, o colori a tema su facciate di monumentini, palazzi storici o luoghi particolarmente significativi e visibili.

Nel dettaglio.

Il 10 ottobre, nella giornata mondiale contro la pena di morte, i monumenti si coloreranno di blu;

il 19 ottobre, nella giornata nazionale della lotta tumori al seno, i monumenti si coloreranno di rosa;

il 14 novembre, giornata mondiale del diabete, i monumenti saranno colorati di blu;

il 18 novembre, per la giornata di sensibilizzazione al cancro del polmone, i monumenti si coloreranno di bianco;

il 25 novembre, giornata dedicata alla violenza sulle donne, i monumenti si coloreranno di rosso;

il 3 dicembre, per la giornata della disabilità, i monumenti si coloreranno di blu;

Per Natale dal 20 dicembre al 6 gennaio i monumenti si colorano di immagini di natività, di fiocchi di neve etc.

Alla giunta Monisteri sarebbero arrivate da parte di alcune associazioni le richieste volte a sensibilizzare l’opinione pubblica con richiami di colori e simboli sugli eventi. E’ partito da questo imput questo percorso che ha trovato nella sensibilità del sindaco e della sua squadra assessoriale il consenso