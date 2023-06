Miss Mamma 2023: Maria Criscione di Marina di Ragusa vince la fascia Gold

Una mamma di Marina di Ragusa premiata al concorso per “Miss Mamma Italiana 2023”. Si tratta di Maria Crisione, 53 anni, di professione cuoca. Il concorso nazionale di bellezza e simpatia è giunto alla sua 30ª edizione e è aperto a tutte le mamme con un’età compresa tra i 25 ei 45 anni. Attualmente, le selezioni si svolgono a Catania. Ci sono anche due fasce dedicate alle mamme più anziane, la fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e la fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene l'”Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva e invalidante che colpisce quasi 4 milioni di donne in Italia fin dall’adolescenza.

Un premio per Maria Criscione

Nella selezione tenutasi lunedì 26 giugno sono state scelte le vincitrici per alcune categorie. La vincitrice della selezione è stata Laura Amich, una tecnico della riabilitazione psichiatrica di 34 anni, proveniente da Trecastagni (CT) e mamma di Nicola, un bambino di 6 anni. Maria Criscione, una cuoca di 53 anni di Marina di Ragusa e mamma di Mirko, un ragazzo di 18 anni, ha vinto la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD”. La fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” è stata assegnata a Katia Gambino, una casalinga di 57 anni di Catania e mamma di Alberto, Andrea ed Alessandro, rispettivamente di 34, 29 e 23 anni.

Le altre fasce

Le altre mamme premiate hanno ottenuto il pass per partecipare alle Pre Finali Nazionali di “Miss Mamma Italiana 2023”, che si terranno dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola. Le categorie premiate includono “Miss Mamma Italiana Damigella d’Onore”, “Miss Mamma Italiana Solare”, “Miss Mamma Italiana Radiosa”, “Miss Mamma Italiana Sorriso” e “Miss Mamma Italiana Dolcezza”. Inoltre, ci sono state premiazioni per le categorie “Gold”, che includono “Miss Mamma Italiana Gold Fashion”, “Miss Mamma Italiana Gold Glamour”, “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” e “Miss Mamma Italiana Gold Sprint”.