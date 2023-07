Miss Lipari è di Marina di Ragusa, fascia per Grazia Ferro

Le Isole Eolie, un paradiso incantato situato nel Mar Tirreno, sono da sempre una meta irresistibile per i turisti provenienti da tutto il mondo. Queste magnifiche isole vulcaniche, con i loro panorami mozzafiato, le acque cristalline e le caratteristiche città costiere, offrono un’esperienza indimenticabile a chiunque vi ponga piede. Tra le isole che compongono l’arcipelago, Lipari è uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti, con una tradizione e una cultura ricche di storia e fascino.

Ma Lipari non è solo famosa per le sue bellezze naturali; è anche il palcoscenico di eventi culturali e di spettacolo, tra cui la competizione di bellezza più prestigiosa d’Italia: Miss Italia. Quest’anno, la giovane Grazia Ferro, originaria di Marina di Ragusa, ha trionfato come “Miss Lipari” nella selezione provinciale di Miss Italia 2023 al White Beach Club. Una vittoria che ha dato accesso a lei e alle altre cinque finaliste, Stella Bartolomeo, Alessia Blancato, Giorgia Teniglia, Chiara Gentile e Sofia Crifò, alla tanto agognata finale regionale che si svolgerà questa sera al teatro del Castello di Lipari.

La vittoria di Grazia Ferro non solo ha portato orgoglio alla sua città natale, Ragusa, ma ha anche messo in luce la bellezza delle giovani donne siciliane e delle Isole Eolie in particolare. L’evento ha visto la partecipazione di diverse concorrenti provenienti da tutta la Sicilia, ma il fascino e la grazia di Grazia hanno conquistato la giuria e le persone presenti, consentendole di aggiudicarsi il titolo di “Miss Lipari”.

La selezione provinciale di Miss Italia non si è limitata a celebrare solo la bellezza esteriore delle concorrenti, ma ha anche messo in risalto il talento e le competenze delle partecipanti. Miss Lipari, insieme alla seconda classificata, Miss Rocchetta Bellezza, ha ricevuto una prestigiosa borsa di studio istituita dall’Accademia degli Studi Turistici e Manageriali di Palermo. Questa opportunità fornirà loro l’accesso a un “Professional Master Training” post diploma-laurea presso le numerose imprese turistiche e alberghiere associate in tutta Italia, aprendo così le porte a una carriera nel settore turistico.

La serata di questa sera al teatro del Castello di Lipari promette di essere un evento eccezionale, con la competizione per il titolo di “Miss Isole Eolie”, che permetterà alla vincitrice di accedere alla fase successiva del concorso nazionale. Oltre alle sei finaliste della selezione provinciale, altre ventitré finaliste regionali si contenderanno il titolo, rendendo la serata ancora più avvincente e ricca di emozioni.

Oltre alla competizione di Miss Italia, la manifestazione sarà anche l’occasione per premiare le eccellenze del territorio delle Isole Eolie nei campi artistico, imprenditoriale, dell’incoming turistico, della cucina locale e della rappresentatività delle Eolie nel mondo. Questi premi, conosciuti come le “Perle Eoliane”, riconosceranno il talento e l’impegno di coloro che contribuiscono a rendere le Eolie un luogo unico e speciale.