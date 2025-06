Minori tra i 51 migranti salvati nella notte: la Guardia Costiera li riporta a Pozzallo

Due piccole imbarcazioni sono state raggiunte e soccorse dalla motovedetta della.Guardia costiera, la Cp 325 partita ieri sera da Pozzallo e rientrata all’alba di oggi con 51 persone a bordo. Erano circa le 4 del mattino quando sono iniziate le operazioni di accoglienza e di identificazione che si sono svolte nella banchina militare di Pozzallo e si sono completate all’hot spot. Il doppio controllo medico, il primo a cura dell’Usmaf con il coordinamento del medico Vincenzo Morello e il secondo a cura dell’Azienda sanitaria provinciale coordinato dal medico Angelo Gugliotta, non ha evidenziato particolari criticità. Sono stati due gli eventi ‘sar’ (search and rescue) che hanno impegnato i militari della Guardia costiera: 19 persone tutte di origine egiziana (11 adulti e 8 minori) in una imbarcazione e 32 nell’altra, tutti del Bangladesh oltre a un egiziano (29 adulti e 3 minori). (vietata la riproduzione)

