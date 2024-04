Minimizzare gli sprechi d’acqua: a Marina di Ragusa arrivano le docce a pagamento

Le docce a Marina di Ragusa saranno a pagamento e ciò per evitare inutili sprechi d’acqua. Ad annunciare la misura l’assessore all’ambiente Mario D’Asta.

Per contrastare il problema dello spreco d’acqua, l’amministrazione sta lavorando a un sistema di docce pubbliche a pagamento, e in questi giorni sono stati installati i primi impianti di prova. Pagando pochi centesimi, si potrà utilizzare il servizio a un costo basso ma sufficiente a educare gli utenti e a contrastare gli sprechi attraverso un meccanismo a tempo. Nei prossimi giorni continueranno le installazioni, con tutte le informazioni necessarie sull’utilizzo del servizio.

IL SISTEMA

L’assessore alle frazioni, Andrea Distefano, ha aggiunto che sempre più Comuni siciliani stanno dotando le loro spiagge di docce pubbliche a pagamento. L’obiettivo non è far cassa con le docce, ma educare gli utenti a un uso responsabile del servizio.

Per rendere il sistema comodo per tutti, comprese le famiglie e i turisti, si stanno seguendo modelli già collaudati. Non ci saranno app per l’utilizzo, poiché sarebbe scomodo utilizzare uno smartphone sotto una doccia e vicino alla sabbia, ma saranno adottati sistemi altrettanto semplici come tessere o braccialetti prepagati acquistabili in loco.

