Minaccia la compagna con un’arma a salve: denunciato 51enne a Ispica

Ha minacciato la compagna con un’arma giocattolo e per questo è stato denunciato. L’uomo, un 51enne modicano residente a Ispica è accusato dei reati di minaccia aggravata, violenza privata, detenzione e porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

L’uomo, impiegato, a seguito di un’accesa discussione con la compagna, l’ha minacciata con una pistola, costringendola a cercare rifugio presso la Stazione dei Carabinieri di Ispica. Inoltre, ha seguito la donna alla stazione dell’Arma per fornire le sue motivazioni.

La denuncia

I militari, prevenendo il contatto tra i due, hanno proceduto immediatamente alla perquisizione dell’autovettura dell’uomo, rinvenendo la pistola, un’arma a salve di libera vendita, e delle mazze ferrate cinesi. Successivamente è stata estesa la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo. Qui sono stati trovati due fucili da caccia non denunciati, ereditati dal defunto padre.

Considerata la situazione e l’evidente intenzione dell’uomo di creare uno stato di ansia e sofferenza psichica nella donna, i militari hanno proceduto a denunciarlo per la grave minaccia, per il porto abusivo di strumenti atti ad offendere, e per la detenzione abusiva di armi.

