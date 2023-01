Migranti: Malta accusata di ignorare le richieste di soccorso in mare

Malta accusata ancora una volta di aver ignorato le richieste di soccorso dei migranti. E’ Alarm Phone ad accusare le autorità maltesi. In particolare, l’episodio riguarda circa 75 persone che erano in difficoltà in mare.

L’ONG ha affermato che i migranti sarebbero stati soccorsi dall’Italia. “Sebbene le autorità non ci forniscano informazioni, riteniamo che le 75 persone in difficoltà siano arrivate a Lampedusa. Ancora una volta, le autorità di Malta non sono riuscite a condurre un salvataggio nella vasta zona di ricerca e soccorso maltese”, ha twittato Alarm Phone giovedì.



Tra questo gruppo di migranti c’erano persone malate e anziane, e il gruppo non aveva cibo né acqua e chiedeva assistenza urgente. L’anno scorso, Malta è stata accusata di sottrarsi alle proprie responsabilità in seguito alla morte di Loujin Ahmed Nasif, una bambina siriana di quattro anni morta di sete nelle acque territoriali di Malta. Giorni dopo, altre sei persone, tra cui due bambini, sono morti per disidratazione su un barcone di migranti che ha sbarcato nel porto siciliano di Pozzallo.



Una delle sopravvissute, una bambina siriana di 6 anni trasportata in elicottero a Malta, rischiava di morire dopo aver bevuto acqua di mare durante il tentativo di traversata dalla Libia all’Europa. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, almeno 1.377 migranti sono annegati durante il 2022 mentre tentavano di raggiungere l’Europa attraverso il Mediterraneo centrale.