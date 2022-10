Microcriminalità a Santa Croce stop ad alcolici e comitato ordine sicurezza

Ieri la riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica sugli episodi di microcriminalità a Santa Croce Camerina. L’Amministrazione incontra anche i commercianti e sta per emettere ordinanza consumo alcolici.







“Un ringraziamento a sua eccellenza il prefetto di Ragusa che, accogliendo la nostra richiesta, ha organizzato nella giornata di ieri una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Lo evidenzia il sindaco Peppe Dimartino, che preoccupato dai recenti episodi di microcriminalità che avevano interessato il centro cittadino, aveva chiesto un supporto alla Prefettura. “Supporto che non si è fatto attendere – rileva il primo cittadino – Devo dire che abbiamo trovato grandissima disponibilità da parte del prefetto, che ha recepito totalmente le nostre istanze e che ha già programmato dei servizi di controllo nelle aree sensibili e più in generale una maggiore presenza delle forze dell’ordine. Noi intanto, sul fronte sicurezza, stiamo facendo tutto quello che è possibile fare.









Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i commercianti, preoccupati per questa escalation, abbiamo ascoltato le loro richieste e siamo pronti a dare ulteriori risposte. Stiamo predisponendo un’ordinanza sul consumo di alcool nel territorio comunale, i cui dettagli renderemo noti non appena la stessa, nei prossimi giorni, sarà pubblicata; inoltre stiamo studiando la possibilità di attuare una convenzione con un istituto di vigilanza privata nell’ambito del Protocollo “Mille occhi sulla città”, per quanto riguarda la vigilanza notturna.