“Mettiamo il turismo Sottosopra 2023”: il camper dei diritti per i lavoratori stagionali

Ieri si è conclusa la tappa finale della campagna sindacale “Mettiamo il turismo Sottosopra 2023” organizzata dalla Filcams Cgil di Ragusa e rivolta ai lavoratori del settore turismo. Il “camper dei diritti” ha attraversato diverse tappe nel territorio ibleo, sensibilizzando l’opinione pubblica e informando i lavoratori, in particolare giovani e stagionali, sui loro diritti.

Le ultime due assemblee si sono tenute a Marina di Modica e Pozzallo, direttamente nei luoghi di lavoro, per coinvolgere i lavoratori e discutere dei problemi del settore. Nel pomeriggio, l’evento “AperitivoDeiDiritti” si è svolto a Donnalucata, presso Riviera di Ponente, offrendo informazione e intrattenimento con musica dal vivo.

Il segretario generale della Filcams Cgil di Ragusa, Antonio Modica, ha espresso la sua soddisfazione per la massiccia partecipazione di pubblico. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa come nuovo “format di comunicazione” per avvicinare i giovani e informarli sui loro diritti nel settore turistico.

All’evento sono intervenuti anche Francesco Maltese della Segreteria Confederale della Cgil di Ragusa, che ha annunciato un autunno caldo culminante il 7 ottobre a Roma con una manifestazione di piazza contro la precarietà del lavoro e per la difesa e l’attuazione della Costituzione. Saranno affrontate anche le questioni legate all’autonomia differenziata e alla sanità.

Le conclusioni sono state tratte da Giovanni Dalò della Filcams Nazionale, il quale ha ribadito che non è vero che i giovani non vogliono lavorare nel settore turistico, ma sono piuttosto i salari bassi, i turni massacranti e i contratti irregolari a scoraggiarli. Secondo i dati degli Ispettorati del lavoro, il 70% dei contratti nel settore non è in regola.

Dalò ha inoltre annunciato che il 14 settembre a Modica si terrà il convegno conclusivo della campagna regionale all’interno dell’iniziativa “Mettiamo il Turismo sottosopra”. All’evento parteciperanno rappresentanti sindacali nazionali e regionali, affrontando le tematiche legate al settore turistico.

La campagna sindacale “Mettiamo il turismo Sottosopra 2023” si è rivelata un’importante iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi del settore turistico e informare i lavoratori dei loro diritti. È emersa la necessità di combattere la precarietà del lavoro, migliorare le condizioni contrattuali e garantire salari dignitosi per incentivare i giovani a lavorare nel settore e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile.