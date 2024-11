Metroferrovia di Ragusa: sarà realizzato uno svincolo Ragusa-Modica-Catania, una pista ciclabile e un parcheggio

Il sindaco Peppe Cassì ha annunciato la pubblicazione della manifestazione di interesse per i lavori di interconnessione della metroferrovia nella zona Cisternazzi, un intervento che mira a migliorare la funzionalità e l’accessibilità di una delle principali porte d’ingresso della città, a servizio dell’Ospedale Giovanni Paolo II. Questo progetto, finanziato dal Bando delle Periferie, prevede un triplice intervento strutturale che si articola in tre fasi distinte ma complementari.

I tre interventi previsti:

Parcheggio di interscambio

Sarà realizzato un parcheggio da 61 posti auto, di cui 5 riservati a persone con disabilità. Questo parcheggio servirà non solo la futura stazione della metroferrovia, ma anche l’ospedale e i cittadini che desiderano lasciare la propria auto per proseguire con i mezzi pubblici.

Pista ciclabile

Per migliorare la mobilità sostenibile, verrà realizzata una pista ciclabile lunga circa 500 metri, posizionata su un lato della carreggiata, per consentire ai residenti di spostarsi in sicurezza senza ricorrere all’auto.

Rotatoria per il collegamento stradale

Sarà realizzato uno svincolo Ragusa-Modica-Catania, che prevede la costruzione di una rotatoria in sostituzione dell’attuale intersezione su via Ettore Fieramosca. La rotatoria avrà un diametro esterno di 38 metri, migliorando il flusso del traffico e la sicurezza stradale.

Dettagli del progetto

Il costo complessivo del progetto è di 2 milioni di euro, di cui 1.442.000 euro destinati ai lavori. Si prevede che il cantiere duri circa un anno. Questi interventi, oltre a migliorare l’accessibilità e la viabilità, contribuiranno a una maggiore integrazione della zona con il resto della città, sostenendo la mobilità pubblica e sostenibile.

Obiettivi a lungo periodo

Il progetto, che si inserisce all’interno di un più ampio programma di sviluppo urbano, ha l’obiettivo di valorizzare le periferie, migliorare la qualità della vita dei cittadini e agevolare l’uso dei mezzi pubblici, contribuendo a un sistema di trasporti più efficiente e sostenibile.

