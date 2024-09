Meteo: settimana movimentata tra piogge, temporali ma anche caldo fuori stagione al sud

In questa settimana, l’Italia sarà interessata da almeno tre perturbazioni, secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. La prima perturbazione attraverserà il Paese tra lunedì e martedì, portando piogge e temporali, alcuni dei quali intensi, su gran parte del territorio, dalle Alpi fino alla Sicilia. Un secondo impulso instabile è previsto per mercoledì, con temporali concentrati soprattutto al Centro, ma anche il Nord e il Sud, in particolare la Campania, potrebbero vedere fenomeni simili. La terza perturbazione è attesa tra giovedì e venerdì, colpendo principalmente il Nord, con precipitazioni abbondanti su aree alpine, prealpine e pedemontane, oltre che sulla Liguria.

Caldo fuori stagione a Sud

Nonostante il maltempo, torneranno condizioni di caldo fuori stagione, soprattutto al Sud, grazie ai venti di Scirocco e Libeccio. Entro venerdì, le temperature potrebbero toccare i 29-30°C al Sud e i 27-28°C al Centro, mantenendo valori tipici di fine estate, mentre il Nord sarà più fresco a causa della nuvolosità e delle piogge.

La tendenza per il prossimo weekend resta incerta, ma potrebbe prevalere un tempo variabile o instabile, con piogge sparse specialmente al Centrosud e un calo parziale delle temperature.

