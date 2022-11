Meteo: sarà una settimana di pioggia e con temperature in calo

Sarà un inizio settimana con cielo in prevalenza nuvoloso e maggiori possibilità di schiarite anche ampie su Toscana, Levante ligure e sud della Sardegna, in serata anche sulla Val Padana centro-orientale. È quanto prervedono i meteorologi di Meteo Expert.



Al mattino possibili precipitazioni in Valle d’Aosta, sul medio e alto Piemonte e nel nordovest della Lombardia, nevose sopra 1500 metri circa; piogge sparse localmente anche moderate su basso Lazio e Campania, deboli e isolate nel sud delle Marche e in Abruzzo; piogge occasionali in esaurimento nelle Prealpi venete, in Carnia e nell’interno del sudovest della Sicilia.



Nel pomeriggio fenomeni quasi ovunque in esaurimento con locali piogge quasi esclusivamente sulla Campania.Temperature massime per lo più in calo al Nord, in rialzo su Abruzzo, Molise, al Sud e in Sicilia. Venti in prevalenza deboli con qualche locale rinforzo da nord-nordest nel Ponente ligure, da sud nel Salento, al mattino e con direzione variabile anche sul Tirreno.



Mari poco mossi o localmente mossi.Per martedì gli esperti di Meteo Expert prevedono al mattino nuvole già compatte al Nord-Ovest con piogge sparse localmente anche moderate in Liguria e deboli fenomeni isolati su est del Piemonte, centro-ovest della Lombardia e lungo le Alpi con limite della neve almeno oltre i 1700 metri; nuvolosità irregolare nel resto d’Italia, con schiarite localmente ampie nel sudovest della Sicilia. Nel pomeriggio nuvole in intensificazione anche al Nordest e al Centro con piogge anche moderate tra la Liguria e il nordovest della Toscana, più deboli e isolate su Lombardia, Emilia e Salento; qualche rovescio nel nordovest della Sardegna. Tra sera e notte peggioramento più diffuso al Nord e inestensione fino al Lazio.Temperature massime in ulteriore calo al Nord-Ovest, in pianura non oltre i 10-13 gradi, in leggero aumento sulla Sardegna.



Venti meridionali in rinforzo a iniziare dai mari più occidentali, già moderati a metà giornata su Ligure, Tirreno occidentale, Mare di Sardegna e Canale di Sicilia dove i mari saranno mossi e tendenti a molto mossi in serata. Altrove mari per lo più poco mossi.

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it