Meteo: sarà una giornata di fuoco, a Ragusa già 37 gradi all’ombra

Sarà una giornata di fuoco: a Ragusa (la foto è stata scattata in via Archimede), il termometro segna 37 gradi all’ombra e la situazione è destinata a peggiorare. Una giornata da bollino rosso, con umidità e afa in aumento, specialmente nelle aree interne e pianeggianti. La città più vicina a noi in cui è previsto il famigerato “bollino rosso” è Catania, dove si prevedono picchi di calore fino a 44 gradi.

UN’ANOMALA ONDATA DI CALORE

Si tratta di un’anomala ondata di calore, dovuta al consolidamento dell’anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo che apre una fase prolungata all’insegna del tempo stabile e del caldo intenso, destinata a protrarsi con ogni probabilità fino ai primi giorni della terza decade di luglio.

Sulle regioni meridionali si attendono dunque giornate ampiamente soleggiate e con temperature sopra la media del periodo. Afa piuttosto accentuata nei grandi centri urbani e nelle aree costiere, complici gli elevati tassi di umidità legati all’afflusso delle brezze marine.

I CONSIGLI

I consigli degli esperti restano immutati: bere molto, evitare di esporsi al sole o di uscire di casa durante le ore più calde del giorno, cautela per gli anziani e i bambini.