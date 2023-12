Meteo: sarà un Natale particolarmente caldo e soleggiato. Le previsioni

Sarà un Natale particolarmente caldo e soleggiato. Lo dicono le ultime previsioni del meteo effettuate da Mattia Gussoni, meteorologo di www.iLMeteo.it. Un grande anticiclone proveniente dall’Oceano Atlantico si estende sull’Europa e coinvolge anche l’Italia, portando temperature al di sopra della media.

LE PREVISIONI NEL DETTAGLIO

Per quanto riguarda il weekend e l’inizio della prossima settimana, sabato 16 dicembre potrebbero verificarsi deboli instabilità in alcune aree come l’Abruzzo, la Sicilia tirrenica e il crotonese, con eventuali spruzzate di neve nelle zone collinari. Il resto del Paese, invece, sarà caratterizzato da cieli sereni accompagnati da venti più freddi, soprattutto da nord-est.

Domenica, l’anticiclone si estenderà ulteriormente, stabilizzando le condizioni atmosferiche su tutto il territorio italiano. Si prevede un riscaldamento in montagna con temperature insolitamente elevate, circa 20°C più alte rispetto alla media a 1500 metri di altezza. Questo porterà temperature massime fino a 10°C nella Pianura Padana, 13-15°C in Centro (come a Roma e Firenze) e fino a 16°C al Sud, soprattutto in Sicilia. Durante la notte, tuttavia, le temperature torneranno sotto lo zero al Nord e nelle zone interne del Centro.

L’anticiclone prevarrà quindi, con il sole prevalente su gran parte del Paese da domenica e una presenza maggiore di nuvole solo nelle pianure del Nord e lungo l’Appennino. Queste condizioni sembrano persistere almeno fino al periodo natalizio.

Sabato 16 dicembre: Soleggiato al Nord con possibili nebbie in pianura. Leggere instabilità in Abruzzo, sole altrove. Piovaschi su alcune aree del sud come il messinese, il palermitano e il crotonese.

Domenica 17 dicembre: Sole prevalente al Nord, tranne nebbie mattutine in pianura. Bel tempo al Centro e al Sud.

Lunedì 18 dicembre: Soleggiato al Nord con clima piacevole. Cielo poco nuvoloso al Centro e bel tempo prevalente al Sud.

La tendenza meteo mostra poche variazioni, salvo alcuni piovaschi localizzati mercoledì, che potrebbero interessare la bassa Sicilia e la Calabria ionica.