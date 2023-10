Meteo: prosegue il caldo eccezionale. L’autunno inizierà da metà mese

L’Italia sta affrontando un’eccezionale ondata di caldo per il periodo, dovuta a un anticiclone sub-tropicale che persiste su gran parte dell’Europa. Questa fase di caldo eccezionale ha portato a nuovi record di temperature elevate in diverse parti del paese e si prevede che continuerà fino a martedì.

Durante la giornata di domenica, il Nord Italia ha registrato temperature molto elevate per il mese di ottobre, con punte che hanno raggiunto i 32-34°C. Numerosi record mensili di temperature sono stati battuti in città come Piacenza, Torino, Bologna e Cuneo. Questo periodo di caldo è anomalo sia per l’intensità che per la durata, con temperature che superano di oltre 10-12°C le medie tipiche per questo periodo dell’anno.

IL CALDO ANOMALO DIFFUSO IN TUTTA EUROPA

Questa eccezionale ondata di caldo non è limitata all’Italia ma ha interessato anche altri paesi dell’Europa occidentale, come la Francia, la Spagna, l’Inghilterra, la Svizzera, l’Austria e la Slovenia. In Francia, in particolare, sono stati registrati numerosi record mensili di temperature con valori molto superiori alla media.

L’anticiclone sub-tropicale, che è responsabile di queste temperature elevate, dovrebbe attenuarsi a metà settimana, portando a un calo delle temperature. Tuttavia, il cambiamento potrebbe non essere immediato, e si prevede un ritorno delle piogge solo verso la metà del mese, a partire dal Nord Italia, con ulteriori diminuzioni delle temperature.