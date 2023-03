Meteo: per la Domenica delle Palme in arrivo una perturbazione artica

Sarà una domenica delle Palme all’insegna del freddo. Sono queste le ultime previsioni rese note dai metereologi di 3bmeteo.it. E mentre ancora c’è incertezza per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta, sull’imminente week end in arrivo sembrano non esserci dubbi.

Le precipitazioni arriveranno innanzitutto a Nord per poi proseguire verso il centro-sud.

Nel fine settimana i venti piegheranno da Nord, accompagnando un fronte di aria fredda di diretta estrazione artica, che dal Nord Europa punterà il Mediterraneo centrale e quindi anche Balcani e Italia. Avremo così una marcata instabilità atmosferica soprattutto domenica e ancora una volta al Centrosud, dove non mancheranno rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità e accompagnati da grandine, contestualmente ad un progressivo calo delle temperature al ritorno della neve sull’Appennino inizialmente a quote medio-alte.

Il fronte di domenica sarà seguito dal dilagare di aria decisamente fredda per il periodo almeno tra lunedì e martedì, quando avremo ancora locali rovesci al Sud e in parte al Centro, nevosi anche a quote basse stante il tracollo termico. Le temperature infatti potranno calare anche di 8-10°C, con massime che sul versante adriatico potrebbero non superare i 10-11°C.