Meteo Pasqua e Pasquetta: tempo instabile e freddo

Sarà una Pasqua fredda e decisamente instabile. Anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da tempo spesso instabile e temperature sotto le medie del periodo. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

Giovedì il Sud farà ancora i conti con residui rovesci, nevosi a tratti fin sotto i 1000m. Venerdì tuttavia arriva una nuova perturbazione dal Nord Europa, che porterà qualche pioggia o rovescio al Nord e in particolare tra Liguria, basso Piemonte ed Emilia occidentale, anche in questo caso con neve a tratti fin sotto gli 800-1000m.

Nel corso di sabato ulteriori rovesci e temporali sparsi interesseranno il Centro estendendosi progressivamente al Sud: non escluse locali grandinate.

TEMPERATURE AL DI SOTTO DELLA MEDIA

A Pasquetta in linea generale il tempo sarà inaffidabile al Centrosud con occasione per qualche nuovo rovescio o temporale sparso. Questo non significa che pioverà ovunque e con continuità. Si tratterà infatti di rovesci localizzati che potranno colpire in modo deciso alcune aree ‘saltandone’ altre limitrofe e in ogni caso non mancheranno anche ampi momenti assolati. Si tratterà insomma del classico tempo ‘capriccioso’ di primavera, quindi sarà bene tenere sempre un occhio puntato al cielo. Quasi dappertutto le temperature saranno piuttosto basse per il periodo, in particolare al Sud e sul versante adriatico, con massime in alcune casi non superiori ai 15-16°C e minime localmente sotto i 4-5°C su pianure e vallate del Centronord.