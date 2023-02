Meteo, non potrà altro che peggiorare. Arriva un po’ di nevischio a Chiaramonte, vortice ciclonico nei prossimi giorni

E’ allerta meteo per oggi, mercoledì 8 febbraio, su tutta la Sicilia orientale. Ma nei prossimi giorni è previsto un netto peggioramento. E’ prevista, infatti, la formazione di un vortice ciclonico che andrà a posizionarsi grosso modo nel lembo di mare compreso tra Malta e le coste sud-orientali della nostra regione.



MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO

Per oggi, mercoledì 8 febbraio, le condizioni sono in netto peggioramento, con i cieli che si presenteranno nuvolosi già dalla mattina e per tutto il resto della giornata. Annuvolamenti che saranno accompagnati dall’arrivo delle prime piogge, in questa prima fase si tratterà di fenomeni deboli o al più moderati che potranno risultare nevosi a partire mediamente dai 600/700 metri di quota. E infatti, stamani a Chiaramonte è arrivato un po’ di nevischio.

Vento inizialmente debole ma in lieve rinforzo tra pomeriggio e sera, quando potrà risultare moderato.

GIOVEDI’ 9 FEBBRAIO

Per giovedì 9 febbraio il vortice porterà piogge forti, a carattere di nubifragio già dalle prime ore della notte e che potrebbero continuare per tutta la giornata. Sono previsti temporali e grandine e neve a partire dagli 800 metri di quota.

Fenomeni intensi e localmente a carattere temporalesco e/o grandinigeno, che potrebbero scaricare al suolo ingenti quantitativi, nevosi mediamente a partire dagli 800 metri di quota.

Va segnalato anche un netto rinforzo del vento, con le raffiche che mediamente potranno raggiungere picchi di 70-80 km/h, non escluse locali raffiche oltre i 100 km/h lungo i versanti più esposti.

VENERDI’ 10 FEBBRAIO

Per la giornata di venerdì 10 febbraio, nubifragi nella prima metà della giornata ma nel pomeriggio il tempo dovrebbe cominciare a migliorare.



Fenomeni che potranno risultare nevosi mediamente dai 600/800 metri di quota.

Vento ancora burrascoso, specie nelle prime ore notturne, in graduale attenuazione nel corso della giornata.



FOTO: Meteo Pozzallo